Verão iluminado

Nada é mais forte no verão do que os brilhos; eles tingem a estação de prata, dourado e rose

Karlos Ferrera

Inspiradas na era digital, as grandes marcas produzem peças e produtos em cores metalizadas. Peça-chave entre os fashionistas, os dourados, prateados e rosês, hits dos anos 1970, voltam a ser protagonistas entre as cores preferidas, tanto nos acessórios como em todo o guarda-roupa.

Os looks metalizados devem ser encarados como os “novos básicos” e seguirão firmes, principalmente, nos pés, deixando qualquer look muito mais estiloso. Se você acha que a tendência é muito chamativa e difícil de usar no dia a dia, está muito enganada. Seja um modelo vintage, como o mocassim, ou um básico, como o tênis, as propostas chegam com tudo e com propostas que vão do simples ao descolado.

Sandálias de tiras, tênis, slip on, oxford, com carinha de tradicional ou mais arrojados, com solado de borracha, todos os modelos, sem exceção, estarão mais iluminados, menos discretos e com muito mais graça. Uma aposta certa é escolher calças metálicas, e combinar a parte de cima com cores sóbrias, como o preto. Aliás, o preto é um excelente aliado ao metalizado. Você pode apostar na dupla sempre que quiser, em shorts com camisa, calça com suéter e vestidos. O importante é deixar a imaginação tomar conta, sem deixar de lado o conforto. O dourado ficará ainda mais bonito nas peles bronzeadas, então aproveite o verão! Já a prata traz aquele ar futurístico e fica bem em todo mundo.