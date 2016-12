Mata Atlântica do litoral norte agradece

Marina Veltman

Não raro, em viagens às praias do nosso lindo litoral norte, pensamos: “nossa, que bom seria se desse para preservar isso aqui”. Tal preocupação ocorre porque as cidades da região, atualmente, sofrem há anos com a especulação imobiliária – e consequentes construção de condomínios, prédios e loteamentos – expansão industrial não planejada e com a invasão desordenada, em cerca de 70% de suas áreas de Mata Atlântica e preservação permanente, segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

Porém, após mais de seis anos de debates, estudos e amplas negociações, foi traçada a nova proposta de mapas do Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE – da região, delimitando e especificando exatamente o que pode e o que não pode ser construído em cada um dos bairros dos municípios de Ilhabela, Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba. A ideia é garantir o congelamento de novos empreendimentos em diversas áreas, assim como liberar o adensamento em tantas outras.

A revisão técnica do zoneamento buscou encontrar respostas para as diferentes demandas dos atores sociais locais, em torno das questões de desenvolvimento socioeconômico e conservação ambiental, considerando a preservação das unidades de conservação, o respeito às comunidades tradicionais, a proteção e manejo dos recursos marinhos e a sustentabilidade das atividades do setor náutico.

As mudanças estabelecidas, que afetam investidores, moradores, comerciantes e proprietários, além de futuros turistas, foram encaminhadas ao governo do estado, no último dia 11 de novembro, e, agora, aguardam a sanção de Geraldo Alckmin para entrar em vigor.

O processo

De acordo com o Instituto Ilhabela Sustentável (IIS), a proposta da nova ZEE é fruto de um longo processo de análises, estudos e debates técnicos ocorridos regionalmente, e a participação da sociedade civil foi fundamental para a construção desse atual modelo, capaz de garantir o desenvolvimento sustentável do LN, contemplar os interesses e preocupações das comunidades, assegurar sua qualidade de vida e a proteção do patrimônio natural, histórico, étnico e cultural.

Segundo exposto pela organização ambiental, em Ilhabela, o envolvimento da sociedade civil no processo de revisão garantiu conquistas fundamentais para a preservação do arquipélago. Isso porque, em agosto de 2013, a proposta inicial, formulada pelas administrações públicas, foi apresentada à população em audiência pública na cidade e causou indignação ao expor alterações como a transformação de comunidades tradicionais, como Bonete e Castelhanos, em zonas urbanas – o que permitiria a construção de condomínios e casas de luxo no local – e criar áreas classificadas como Z5 (que permitem atividades industriais) na face de Ilhabela voltada para o canal de São Sebastião, entre outras.

De acordo com o ISS, foi a grande mobilização popular ocorrida após a audiência ilhéu que levou à suspensão da aprovação desta proposta inicial, e motivou a criação de um novo processo de revisão, realizado com a participação de 16 representantes da sociedade civil da região, eleitos em fevereiro de 2015, para integrar o Grupo Setorial de Coordenação do Litoral Norte, que também é composto por membros dos poderes públicos municipais e do governo do estado.

Gilda Nunes, coordenadora do Grupo Temático de Meio Ambiente do Instituto Ilhabela Sustentável e uma das representantes da sociedade civil no Grupo Setorial de revisão do Gerco – Grupo Setorial de Coordenação do Gerenciamento Costeiro, explica: “É importante destacar que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente reconheceu as reivindicações da sociedade civil de Ilhabela, considerando todas as questões técnicas para definir o zoneamento, como a disponibilidade hídrica, áreas de risco, existência das comunidades tradicionais, a Lei da Mata Atlântica e PMMA – Plano Municipal de Mata Atlântica -, Plano de Manejo do PEIb, entre outros”.

Na apresentação da versão final da proposta de revisão do ZEE no arquipélago, ocorrida em audiência pública no início de novembro, representantes das comunidades tradicionais mostraram-se satisfeitos com a barragem da especulação imobiliária nos acima citados redutos tradicionais caiçaras. Já a gestão pública, discordou do excesso de restrição em outras áreas.

Presente à audiência, o prefeito ilhéu Antônio Colucci elogiou amplamente a condução dos trabalhos e os resultados alcançados, mas criticou o zoneamento restritivo em bairros como Ponta da Sela e Ponta das Canas, entre outros. As considerações da gestão pública foram encaminhadas, junto com o material final, para consideração do estado.

Presente ao evento, a procuradora da República, Drª. Maria Rezende Capucci, demonstrou satisfação com a condução do processo na cidade, elogiou a atuação da sociedade civil organizada de Ilhabela e destacou a importância da participação de todos, especialmente dos representantes das comunidades tradicionais que, “mais do que dizer o que queriam, manifestaram claramente o que não queriam para as regiões onde vivem”.

Aumento da preservação em SS

Assim como em Ilhabela, São Sebastião também contou com uma ampla atuação da sociedade civil organizada nas discussões do ZEE. Um dos protagonistas do traçado sebastianense foi o atuante Instituto de Conservação Costeira. A entidade comemorou algumas alterações conquistadas no zoneamento municipal, que impedirão a construção de novos empreendimentos imobiliários na cidade, principalmente, no que tange ao entorno da APA (Área de Proteção Ambiental) Baleia/Sahy, que o ICC administra juntamente com a prefeitura de São Sebastião.

As novas definições estabeleceram regras mais rígidas para a construção de novos empreendimentos imobiliários nas praias com o metro quadrado mais caro do país.

A presidente do ICC, Fernanda Carbonelli, diz: “A atuação do governo do estado veio ao encontro do ‘grito’ da sociedade civil e movimentos ambientalistas, alinhando as propostas de forma a salvaguardar as riquezas do litoral norte. A conquista da mudança de zoneamento na praia da Baleia, e demais praias como Maresias, Juquehy, Barra do Sahy, e Camburi, trarão mais proteção à Mata Atlântica”.

Segundo ela, na praia da Baleia, a votação capitaneada pelo instituto conquistou um feito histórico, que é modificar de zona urbana – que permite condomínios e empreendimentos-, para zona de proteção. A mudança garante a proteção de diversos trechos e todo o fundo da Baleia, área com presença de ecossistemas, fauna e flora ameaçadas de extinção. A medida protege também grande parte dos remanescentes e maciços florestais que ainda restam na região, e que convivem com a iminência de invasões. Somente na região sul de São Sebastião, a área protegida e agora ampliada possui cerca de 6,1 milhões de metros quadrados preservados.

Segundo a procuradora Maria Rezende Capucci, as quatro prefeituras tentaram alterar o zoneamento, visando aprovar áreas para a construção de condomínios nas cidades, mas acabaram desistindo após pressão de entidades da sociedade civil, conforme comemora Fernanda Carbonelli: “O governo do estado votou a nosso favor e a pressão imobiliária acabou sendo deixada de lado. Nesta fase final, em que os mapas foram apresentados, houve muitas divergências e intensa participação destas organizações não-governamentais, uma vez que as propostas municipais apresentavam forte indução ao crescimento industrial e urbano nos quatro municípios”.

Apesar de conter o avanço de novos condomínios, áreas como as das praias da costa sul de São Sebastião devem, com o novo zoneamento e restrições, ver esse cenário de alto custo do metro quadrado ainda mais elevado. Sem novos condomínios, o custo dos existentes e das poucas áreas possíveis de se construir provavelmente atingirão níveis exorbitantes, inviabilizando projetos habitacionais na região.

Tal preocupação foi apontada pelo prefeito de São Sebastião Ernane Primazzi, na última audiência pública realizada na cidade, no início de novembro. O prefeito solicitou atenção especial para os riscos da redução da área útil do município proposta no novo mapa, em relação ao de 2004. “Com esse mapa atual, a gente perde cerca de 13% da área útil. Isso é preocupante, porque o nosso Plano Diretor, discutido amplamente em audiências feitas pelo Executivo e Legislativo, já contemplava áreas para expansão urbana. Essa redução de 13% é muito significativa. É preciso rever essa situação para não ficar prejudicado qualquer plano de expansão populacional que possa se adequar a uma demanda não só atual, mas também futura e, assim, evitar a ocupação desordenada”.

De acordo com o prefeito, essa redução inviabiliza a possibilidade de criar, por meio de lei municipal, os chamados “bolsões habitacionais” e contemplar, assim, uma ocupação ordenada por parte da população. Segundo Ernane, da mesma forma que há alterações, visando contemplar a ampliação do porto de São Sebastião, seria necessária a preocupação ambiental com o Araçá. “Nesse momento, o meio ambiente está abandonado, e a questão populacional, com regras rígidas demais. Temos de proteger o meio ambiente e ordenar as ocupações. Se não tivermos áreas para a população, vamos continuar tendo problemas com aumento da invasão. É preciso prever essa situação. O ZEE tem de ser revisto, senão os próximos gestores ficarão de mãos atadas, sem poder fazer nada. Não será possível a ocupação ordenada e nem recuperação das áreas”, frisou o prefeito, que encaminhou suas preocupações, junto com o material final, para avaliação do governador.

Expansão em Ubatuba e Caraguá

Segundo o biólogo Edson Lobato, o Fredê, do ICC – Instituto Conservação Costeira-, a sociedade civil organizada de Caraguatatuba e Ubatuba alinhou-se com os empreiteiros, estimulando a expansão urbana no zoneamento dos municípios. Com esse cenário, a instituição assumiu uma postura confrontante para defender a vegetação local. Diz ele: “Denunciamos muitas tentativas de alterações inadequadas. A nossa maior briga foi para impedir que Caraguá se transformasse em uma nova Cubatão. Em Ubatuba, demos voz às comunidades, uma vez que os representantes da sociedade civil daquele município não representavam os anseios da população e estavam alinhados com a especulação imobiliária”.

Como resultado dessa menor atuação das sociedades civis de defesa ambiental, o ZEE das duas cidades apresentou afrouxamento dos rigores ambientais em diversas zonas.

Na última audiência pública do ZEE, em Ubatuba, realizada no fim de outubro, membros da comunidade e do Ministério Público local deixaram claro seu desagrado e medo dos resultados da alteração no zoneamento. Presente ao evento, a procuradora da República Walquiria Picoli afirmou que empreendedores estariam iludindo a comunidade com promessas de regularização de loteamentos irregulares por parte do Gercoem, em troca de apoio ao novo traçado. “O Gerco não tem poder para regularizar loteamento ilegal”, afirmou.

Dentre as alterações mais criticadas, destaque para as alteração do zoneamento das praias de Ubatumirim e Félix, que passam a ser Z4OD, permitindo grande concentração urbana. Conforme exposto pelos representantes do MP, na audiência, as praias teriam condições geográficas que não comportariam um grande adensamento, devido ao alto grau de erosão e risco costeiros. Outro questionamento foi com relação à modificação para Z5, zona industrial, do bairro de Maranduba, que, atualmente, possui uma grande área florestal e remanescente de restinga.

Maior proteção às áreas verdes

De uma forma geral, porém, o novo traçado agrada, se comparado às propostas apresentadas nos últimos anos – uma vitória no sentido de preservação ambiental, conforme destaca Fredê, do ICC: “O intuito foi preservar o máximo possível e permitir o adensamento em áreas já muito afetadas pela atuação humana. Teremos 60% das áreas de proteção ainda mais conservadas”. Ele destaca que o traçado final avalia não apenas a questão da proteção ambiental, assim como a necessidade de expansão dos municípios da região.

O secretário municipal do Meio Ambiente da prefeitura de São Sebastião Eduardo Hipólito do Rego, fundador do Gerco, também comemorou as conquistas. Participou ativamente, desde 1998, como membro da sociedade civil ou como representante da prefeitura. Ele lembra que, desde então, ocorreram diversas reuniões para se chegar a um contexto final. “De lá para cá, foram muitas puxadas de tapete, interferência dos governos municipais e estadual. Teve uma época que o processo parou, depois deu continuidade, mas, em geral, o resultado foi superpositivo”.

Segundo ele, todo o processo necessitava de uma atualização, já que, desde 2004, a região do litoral norte recebeu muitos investimentos em obras de grande porte, como a duplicação da rodovia dos Tamoios, pré-sal, obras dos contornos da Tamoios, discussões acerca da ampliação do porto, entre outros empreendimentos. “O traçado atualizado corrigiu alguns erros, até porque, as obras chegaram, mas o nosso território manteve-se estático”.

O secretário lamentou apenas o fato de a maricultura não ter recebido o devido espaço no novo mapa. “É uma cultura nova, que gera empregos, mas não teve seu devido reconhecimento. São Sebastião e Ubatuba já trabalham neste setor, mas o litoral norte tem uma imensidão de mar, para que esta cultura pudesse ser mais explorada, mas, infelizmente, não foi possível mostrar sua importância”. Para Eduardo Trani, coordenador de Planejamento Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, “foi importante chegarmos a bom termo, conciliando as diversas visões sobre o desenvolvimento sustentável da região para os próximos dez anos”.