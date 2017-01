Caçadora de Tesouros

Quando a extensão da praia tem um significado muito além da caminhada, da prática de atividades físicas e do banho de sol… O meio ambiente agradece!

Fernanda Mello

A estudante de biologia e monitora ambiental Gemany Caetano Rosa dos Santos, 29 anos, é uma banhista diferenciada. Quando vai à praia, em vez de deitar-se para tomar sol ou ler uma revista, ela entra em plena atividade. Até aí tudo normal, já que a praia também é um excelente local para se exercitar. Só que Gemany passa suas horas à beira-mar à procura de objetos deixados na areia. Entre os achados, brinquedos de crianças, como baldes, pás, bonecas, bolas e bichinhos esquecidos pelos pequenos ou trazidos pela maré.

Para ela, a ação tem muitos significados. Primeiro o lazer, a diversão de encontrar pequenos tesouros, como diz. “Além de ser relaxante para mim, cada nova peça que surge traz mais motivação, a curiosidade por algo novo”. Depois e, talvez, o mais importante, é o caráter ambiental deste passatempo. Gemany presta um grande serviço ao meio ambiente ao retirar da praia objetos que poderiam ir para o mar ou permanecer sujando a areia. “Já se sabe que, por exemplo, sacolas plásticas na praia acabam na água, e engolidas por animais marinhos, que morrem sufocados”.

Essa mania do bem, Gemany cultiva desde a infância, e lhe foi passada pelo pai, o guarda-parque Brasílio Rosa dos Santos. “Tive o privilégio de morar na Estação Ecológica da Jureia, na qual meu pai trabalha e vive até hoje. Nossa brincadeira era coletar coisas na praia. Tanto ele quanto eu fazemos isso ainda”. A caça ao tesouro da monitora ambiental, hoje, não se restringe às praias de Peruíbe, cidade litorânea onde vive. Ela ocorre em toda e qualquer praia que Gemany visita. E os outros banhistas, quando a veem catando coisas da areia? “Eles ficam curiosos sobre o que encontrei, acham que é dinheiro”, ri.

No bom sentido, a mania de Gemany já contagiou os amigos, que a ajudam na empreitada, e aumentam sua coleção quando encontram algo. Por causa disso, já soma mais de 200 peças, entre bolinhas, animais e outros objetos. Mas nem pense em considerar Gemany uma acumuladora. “Eu seleciono tudo, lavo. Pretendo doar para crianças e ensiná-las sobre os resíduos e suas consequências”, planeja.

Para ‘pescar’ seus tesouros, Gemany usa as próprias mãos e a blusa, se for preciso. “Procuro não deixar nada na praia, especialmente lixo. Se todos limpassem ao seu redor, a situação seria diferente. Lixo não combina com praia”. Ela conta que, no começo, os amigos que a acompanhavam na praia ficavam um pouco frustrados, porque ela saía para a coleta e os deixava na areia. “Agora eles entendem”.

Plástico no oceano

Como explica Maria Fernanda Palanch Hans, mestre em fisiologia animal e professora de poluição marinha no curso de oceanografia da Unimonte: “O problema do lixo marinho e, em especial, do plástico no oceano, é bastante sério. Infelizmente, são vários os relatos de animais que vêm a falecer por causa da ingestão de plástico. Em geral, essa questão afeta mais as populações de mamíferos, aves e tartarugas marinhas, mas já se observa, também, em populações de outros organismos, como peixes, caranguejos, ouriços, que não distinguem o plástico do alimento”.

Garrafas PET, brinquedos, canudinhos, hastes de cotonetes, tampas, potes, utensílios domésticos, pedaços de embalagens, em geral, vão, aos poucos, sendo quebrados em partículas menores e formam o microlixo, capaz de ser ingerido por organismos de pequeno e grande portes. A ingestão de partículas plásticas pode causar déficit no crescimento dos organismos, já que passam a ocupar um espaço no estômago que deveria ser do alimento. O déficit alimentar deixa o animal mais suscetível à predação e a doenças, além de impactar a taxa de reprodução. “O plástico é uma grande praga, pois possui uma vida longa e ainda confunde os organismos, que acham que aquele material é alimento. Um exemplo são as tartarugas, que acreditam ser águas-vivas ou algas”, diz a especialista.

Apesar de ser pouco falado, hoje em dia, muitos produtos de limpeza e cosméticos possuem plástico em sua composição (micropartículas plásticas), que atuam como abrasivos e esfoliantes, contribuindo para a beleza e a higiene. Essas micropartículas possuem um potencial tóxico muito grande, já que atuam em organismos de diferentes tamanhos. Além disso, a matéria-prima para a fabricação de produtos plásticos é transportada na forma de grânulo, como a soja e o milho. “Muitos acidentes com o transporte em caminhões e navios levam essas esférulas plásticas para o oceano. Na areia da praia, tem muita quantidade desse material”, explica Maria Fernanda. “Qualquer ação, mesmo que pequena, já contribui para a diminuição deste problema”.

Tempo de decomposição de resíduos na natureza

Plástico: mais de 100 anos

Fralda descartável: 600 anos

Metal: mais de 100 anos

Garrafas plásticas: indefinido

Embalagem Longa Vida: mais de 100 anos