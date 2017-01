Rituais à mesa

Frutas, grãos, bebidas e os muitos hábitos e crenças da noite de Réveillon

Fernanda Lopes

A palavra Réveillon deriva do verbo francês réveiller, que significa revelar, despertar, acordar. Para a maioria dos povos, a virada do ano traz a intenção de renovação, de fechamento de um ciclo e início de outro. Por isso, está intrinsecamente ligado a vários rituais, que mudam de acordo com cada cultura. No Brasil, temos muito forte o sincretismo religioso, com a fusão de crenças africanas e europeias.

Nas cidades litorâneas brasileiras há o hábito de pular sete ondinhas e fazer pedidos e agradecimentos à Iemanjá, rainha do mar. Muitos levam oferendas, grande parte ligada à alimentação. Aliás, a maioria dos rituais de fim de ano está relacionada ao alimento.

As comidas carregam a simbologia da fartura. Os grãos, por exemplo, remetem à multiplicação. Arroz, lentilha, feijão e milho simbolizam a fertilidade. No Brasil, como temos influência árabe direta e indireta (por meio dos portugueses), a lentilha é o ingrediente mais usado para este propósito. Também vinda da Europa, vem o hábito de se brindar com espumante. Temos espumantes de alta qualidade no Rio Grande do Sul, portanto, não precisamos lançar mão de importados na hora do tilintar das taças.

A carne de porco, diz a crença, faz a vida progredir. As uvas e as romãs são as frutas mais apreciadas, por serem nobres para várias culturas e consideradas poderosos imãs de boa sorte. Então, que tal unir os dois? Sugerimos uma receita de lombo folhado com molho de uvas verdes, que fica bem bonito e ainda delicioso.

Significados dos símbolos de alimentos na virada

Champanhe ou espumantes - À meia-noite, faça um brinde à entrada do novo ano em grande estilo, com espumante em taças de cristal. Preparado à base de uvas, traz prosperidade para o ano que se inicia. Para quem passar a virada na praia, também não custa pular sete ondas com a taça na mão.

Romã – Símbolo de abundância, ajuda também na fertilidade. Repletas de sementes e nascidas em cachos, elas trazem a ideia de multiplicação e fartura. São muitos os rituais, mas um dos mais utilizados é chupar três sementes de romã e pedir dinheiro para o ano todo, e, depois, guardá-las na carteira, envolvidas em papel branco.

Uvas – Símbolo de prosperidade, diz a tradição que se deve comer 12 uvas, uma para cada mês do ano. Se a uva for doce, o mês do ano será próspero e, se for azeda, nem tanto; ao comer cada uva, faça um pedido do que você deseja para aquele mês. É a fruta que gerou o vinho de Baco, o deus mitológico dos excessos, da fartura e das festividades.

Peixes – Eles simbolizam a purificação por meio de seu habitat, a água. Além de ser férteis e se reproduzirem graças a uma infinidade de ovas, os peixes quase nunca nadam sozinhos.

Frutas secas e castanhas – Desde a Antiguidade, estão associadas à fartura e à sorte por serem alimentos resistentes; podem ser armazenados durante muitos dias. Os doces à base de castanhas tem ainda a simbologia de um ano doce.

Lentilhas e grãos – Remetem à quantidade e multiplicidade. Uns dizem que a lentilha, por ter a forma arredondada e achatada, como uma moeda, atrai dinheiro. Outros afirmam que sua popularidade relaciona-se a um grão que dobra de tamanho ao ser cozido e, por isso, traz fartura.

Louro - Símbolo de sucesso e vitória. Ser laureado significa ser reconhecido. Os atletas gregos vencedores recebiam uma coroa de louros como prêmio. Além disso, são folhas de uma árvore resistente e que dá frutos em bagas volumosas. As folhas devem ser trocadas entre as pessoas à meia-noite e guardadas na carteira. É promessa de sucesso e fartura ao longo do ano.