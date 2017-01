Escreveu um livro? Publique você mesmo

A edição independente é uma tendência crescente e uma forma de os novos escritores realizarem um sonho

Gisela Bello



“Existe uma Razão maior, uma Causa maior, um Motivo maior que dá sentido à circunstância hoje assoladora…Sorria, acredite, aceite… Agradeça!” Esse é apenas um trecho de um dos setenta e cinco poemas e ensaios escritos pelo advogado e escritor Ricardo Duran, contidos em Expressões da Alma, e que aborda o amor, alegria, tristeza, esperança, dor e fé. O livro, cujos textos foram coletados ao longo da vida do autor, retrata sentimentos e emoções de vivências passadas por ele.

Expressões da Alma faz parte de um universo que transforma, atualmente, o mercado literário: os livros de publicação independente. Duran abriu mão de uma editora para lançar o livro e bancou por conta própria seu sonho. “Não queria esperar para lançar essa primeira coletânea de poemas e ensaios, e resolvi seguir meu coração na realização deste sonho”. E foi o que fez, recentemente, em uma tarde de autógrafos no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Além do livro impresso, o livro digital (E-book) pode ser encontrado também nos sites da Amazon, Saraiva e Kobo e bomdiauniverso.com .

Assim como o advogado Ricardo Duran, o jornalista, crítico de cinema e escritor André Azenha também realizou um sonho ao publicar de forma independente os seus quatro livros. O último, lançado no começo do ano, Histórias: Batman e Superman no Cinema, foi o único que o autor tirou ISBN e fez os devidos registros para circular nacionalmente. O livro foi uma forma encontrada por André de homenagear e resgatar a trajetória desses dois super-heróis tão conhecidos do público. “Sempre fui muito fã deles e quero que as pessoas, ao lerem o meu livro, façam uma viagem no tempo. As pessoas vão se identificar e se inspirar nesses super-heróis que são tão diferentes, mas que tanto se completam”.

O fato de não ter lançado o livro por meio de uma editora não desmotiva o escritor. Ele optou em fazer pequenas tiragens, atualizar de acordo com os novos filmes desses super-heróis e lançar uma nova edição. Santos, Gramado e São Paulo já fazem parte do circuito desse último livro do autor. “Sempre aproveito também para expor e vender o livro em eventos e cursos que realizo”. Apesar da versão e-book não fazer parte de seus planos, ele dá algumas dicas para quem quer seguir pelo caminho da publicação independente: “O interessante é saber que público você quer atingir. Fazer uma pequena tiragem é uma dica certa. Você vai lançando e vendendo.”

Mas, o principal de tudo isso é não deixar que o seu sonho de publicar um livro fique trancado em uma gaveta, ou arquivado em um computador e, muito menos, que fique só na vontade. As dicas e ferramentas estão à disposição para todos aqueles que querem trilhar e se aventurar nesta jornada tão interessante que é expor, por meio das palavras, muito do que se pensa e sente. Boa sorte!

E se você tem a ideia semelhante, a sugestão de Ricardo é: “Aqueles que, como eu, sonham em ver suas ideias propagadas, quem sabe pelo mundo, sugiro que parem de sonhar e executem. Não esperem 33 anos para realizar. Acreditem! A sensação é indescritível!”.