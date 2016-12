Criatividade é fermento do bolo, não mais a cereja

Setor que avança apesar da recessão, a economia criativa cresceu cerca de 70% no Brasil. Na Baixada Santista, ele se expande aos poucos, mas de forma firme e irreversível

Morgana Monteiro

Uma cervejaria sobre quatro rodas que percorre a Baixada Santista oferecendo chope artesanal. Instalado em uma Kombi e batizado de Mar de Cerveja, o empreendimento é o primeiro beer-truck da região, que significa um bar sobre rodas. Foi criado pelo universitário Wesley Ribeiro, 27 anos, morador de Cubatão. A ideia surgiu da instabilidade, depois que perdeu o emprego no polo petroquímico da cidade. “Parece até brincadeira, mas foi com a cerveja que eu esqueci a crise e o desemprego”, diz, entre risos, o jovem empreendedor.

Após participar de uma oficina no Sebrae, no qual foi estimulado a criar e validar um modelo de negócio, Wesley fez de sua paixão o seu ganha-pão. Ele é sommelier de cervejas, formado pela importadora Beer Vat e na Sinnatrah Cervejaria Escola, onde se tornou também mestre cervejeiro. Ali aprendeu a elaborar a bebida de maneira artesanal. Investiu R$ 38 mil da indenização trabalhista na reforma da Kombi e instalação dos equipamentos, tudo projetado por ele. O bar itinerante tem seis torneiras e capacidade para oferecer até 300 litros de chope bem geladinho. Cada copo, com 300ml, custa a partir de R$ 8. São estilos que vão da pilsen à weizen e IPA, mais sofisticadas.

Inicialmente, Ribeiro participou de feiras, festas e eventos, vendendo apenas chope artesanal já consagrado, mas vai lançar, em breve, sua própria cerveja criada em casa. Dois experimentos já foram elaborados: uma cerveja tipo dubbel, cuja novidade é a adição de rapadura; e, outra, estilo vienna lagger, batizada de “Madibeer”, em homenagem ao filho de um amigo, que é fã de Nelson Mandela. Madiba era o apelido de Mandela, e também nome do clã Thembu, a quem esse grande líder pertencia. A cerveja tem como símbolo um punho fechado, marca famosa dos Panteras Negras, movimento revolucionário norte-americano em defesa dos negros, da década 1960. Como Ribeiro diz: “Não é só criar a cerveja, mas pensar no produto como um todo. Em breve, espero comercializar as minhas ideias na garrafa”.

O Mar de Cerveja é um exemplo do que se chama economia criativa, um setor que está dando um drible na crise em tempos em que os brasileiros viram a inflação decolar e a economia retroceder. Compreende setores caracterizados pelo uso intensivo da criatividade, conhecimento, informação e talento. É a movimentação do mercado a partir da criatividade e engloba tanto a indústria cultural, como design e moda, passando por gastronomia, games, publicidade, arquitetura, moda, desenvolvimento de novas tecnologias, entre outros.

De acordo com o Ministério da Cultura (MinC), o Brasil tem 400 mil empresas no setor da economia criativa, 7,8% do total no país. O último levantamento nacional, feito pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Firjan, mostra que o produto interno bruto (PIB) da indústria criativa brasileira chegou a R$ 126 bilhões no fim de 2013, o equivalente a 2,6% do total produzido no país naquele ano. E representa um crescimento de 69,8% deste segmento em 10 anos. O mapeamento nacional foi feito no fim de 2014 e, embora não existam dados recentes, especialistas afirmam que essa tendência se mantém.

Quem explica é Gabriel Pinto, coordenador do programa de Indústria Criativa do Sistema Firjan: “Em uma conjuntura macroeconômica nublada, para as companhias seguirem em frente, elas precisam inovar. Na crise, os recursos se tornam mais raros e escassos. A indústria criativa é uma alternativa à inovação tecnológica, para produzir melhor, mais rápido e com qualidade, tanto produtos quanto serviços. A economia criativa oferece uma resposta rápida e eficaz às adversidades”.

Embora não exista um levantamento regional sobre a economia criativa, sabe-se que poucos municípios investem pesado no desenvolvimento desse segmento. A maioria oferece somente cursos ligados à criatividade, dos mais variados tipos, para quem deseja entrar nesse tipo de mercado, e festivais de gastronomia, moda, artes manuais e afins, com um grande aglomerado de pequenas empresas que, muitas vezes, não representam, de fato, a economia criativa. E apenas isso não basta. Para se destacar neste mercado, a palavra comodismo deve ser riscada da caderneta.

Essa é a opinião de Heitor Ramos, produtor cultural e social de mídia. “Muitos ainda só replicam as iniciativas sem colocar originalidade e personalidade nelas. Quem trabalha com economia criativa deve estar atento aos detalhes, às etapas de criação e àquilo que é o diferencial do seu produto final”.

Para Heitor, a economia criativa na Baixada Santista não está mais na fase embrionária, tem vida pulsante, mas é preciso avançar, agindo próximo da realidade das pessoas, fora das iniciativas gourmets, ou somente de apoio ao pequeno produtor. E isso fala diretamente com o empreendedor, já que falta iniciativa pública nesse sentido. “Eu apostaria minhas fichas numa busca por identidade. É isso que leva o trabalhador da economia criativa adiante”. O produtor fala com experiência de causa. Ele é um dos organizadores do Encontro de Criadores, uma plataforma que entra na 5ª edição em 2016 e acontece em Santos, reunindo trabalhadores da indústria criativa de várias cidades da Baixada Santista, e até de outros estados, dos segmentos de moda, arte, decoração, fotografia, música, gastronomia, por exemplo. O próximo encontro será de 9 a 11 de dezembro, na Casa da Frontaria Azulejada, no centro histórico de Santos.

Sandy Andrade é uma operária dessa indústria e participou de algumas edições desse encontro. Criadora da empresa Piba Puppet, juntamente com sua mãe Silvia Renata de Andrade, produz placas decorativas e divertidas confeccionadas com madeira reaproveitada. O trabalho começa com o recolhimento do produto na rua. Depois, vem o processo de limpeza, corte e lixamento. Na pequena oficina, no quintal de casa, as placas são pintadas a mão. Temas sobre animais e frases motivacionais fazem parte da ideologia da Piba Puppet.

A venda das plaquinhas é feita em exposições, feiras e festivais e também pela internet, por meio das redes sociais. O faturamento já faz parte da renda mensal familiar e ajuda Sandy a pagar a faculdade. A questão da sustentabilidade é o que move as duas artistas. “Muita gente ainda rejeita materiais reaproveitados, talvez por relacionarem com coisas velhas. Mas, hoje em dia, diante de tanto descarte de material e poluição em larga escala, é preciso adotar medidas sustentáveis. Essa é a nossa missão”, garante Sandy.

Economia criativa, o fermento do bolo

Se pensarmos que a economia e a movimentação das indústrias em geral é um bolo em preparo, podemos ilustrar com a seguinte metáfora: a economia criativa, que, antes, limitava-se à cereja deste bolo, quase uma economia de sobremesa, atualmente, integra o fermento dessa mistura. Números do MinC apontam que já são dois milhões de empregos gerados por meio da indústria criativa no Brasil. E enquanto as políticas públicas na área não decolam, a sociedade civil, organizações governamentais e associações se mobilizam para a difusão e fomento desse setor. O projeto Vara Para Pescar, idealizado pela escritora Viviane Veiga Távora, atua há alguns anos nesse sentido. O projeto forma profissionais para uma atuação mais enfática nesse segmento, seguindo os caminhos da formação, difusão e fomento.

Na formação, Viviane criou a Escola de Produtores Culturais, que já ofereceu capacitação para pelo menos 80 pessoas de toda a região, como arte-educadores, artistas, produtores culturais. O projeto pedagógico da escola foi um dos 50 vencedores do Prêmio Brasil Criativo, em 2013, do Ministério da Cultura, na categoria Formação para Competências Criativas. O modelo foi adquirido pelo MinC e poderá ser replicado para todo o país.

Mas a ideia criada por ela que mais chama a atenção é a Incubadora Criativa de Projetos, fomentando de maneira significante o setor. Na segunda edição, projetos das áreas de canto, dança, interpretação, audiovisual, fotografia, inclusão e empoderamento feminino foram selecionados e cada um deles contemplado no valor de R$ 10 mil, para realização das programações. Os proponentes são acompanhados por uma equipe técnica, que ensina desde o planejamento do projeto, execução e prestação de contas, como se fosse realmente uma empresa.

Segundo Viviane, “o objetivo da Incubadora é formar e não patrocinar. Quando concebemos um projeto, ele é basicamente papel e ideia. Quando o colocamos em prática, precisamos lidar com toda a dinâmica do humano, nem sempre previsível quando o criamos. Esta prática foi determinante na minha vida, e espero que esteja sendo na dos incubados. Nós já incubamos oito projetos. Fortalecer os profissionais da economia criativa e capacitá-los nas suas respectivas áreas, para que se tornem multiplicadores deste conhecimento prático”.

Em 2016, os projetos selecionados pela Incubadora foram: O Rei do Trono de Palha – O Musical, que inclui oficina gratuita de canto, dança e interpretação, finalizando com um espetáculo; mAMAR, um ensaio fotográfico com mães amamentando, em pontos turísticos de Cubatão e, em seguida, uma exposição; Oficina Olhar Documental, que consiste em oficinas gratuitas de criação de documentários por mulheres a partir da temática da diversidade e tolerância; e Handbells, projeto musical que promoverá aulas sobre a Prática de Sinos de Mão.

“Não tenho a intenção de colocar a economia criativa como ‘salvadora da pátria’ nesse momento de crise, mas, se conseguíssemos ao menos olhá-la como uma boa possibilidade, já estaríamos muitos passos à frente de onde estamos agora, parados, olhando para o problema, enquanto uma das soluções está bem nas nossas mãos e mentes criativas”, completa Viviane.

Perfil colaborativo

O crescimento da indústria criativa e o pouco apoio externo desenvolveram nesses empreendedores uma visão colaborativa de negócios. A produtora cultural Juliana Luiz, que atua em projetos como o Fidifest – Festival de Dança Internacional de Santos, Feira Preta de São Paulo -, dá aulas de produção de eventos no Senac e realiza assessoria cultural para a Banda Sinfônica de Cubatão, destaca o perfil empreendedor desses profissionais e a necessidade do trabalho em cadeia. “A visão colaborativa é um dos pilares da economia criativa. E não dá para dissociar uma coisa da outra. Quem consome o produto final não imagina quantos profissionais estiveram envolvidos no processo, e ter consciência disso é fundamental para o profissional da indústria criativa”.

Exemplo disso é o empreendimento recém-inaugurado em Santos, La Casita. Instalado em uma casa simpática e antiga, na Vila Mathias, é a moradia e local de trabalho do artista plástico Gabriel Montenegro e da ilustradora Nice Lopes. Juntos, transformaram a casa alugada em um espaço de trabalho com muitas cores. O lugar funciona como uma galeria de arte com telas, fotografias, pôsteres e bonecos de papel machê à venda, espalhados por todo canto. Há uma minisala de leitura, composta por livros infanto-juvenis, também aberta ao público. Mas a ideia principal é compartilhar: “Abrimos a casa-ateliê para encontros criativos, oficinas de arte, exposições, bate-papos, saraus, lançamentos de livros e o que mais a imaginação mandar”, afirma Gabriel Montenegro.