Expedição Oriente, viagem de volta ao passado e um filme sobre o amor

Não bastasse cruzar o mundo pelas águas, e isso pela terceira vez, agora, parte da história da família Schurmann inspira filme com bilheterias concorridas nos cinemas brasileiros

Fotos Divulgação Família Shurmann

Morgana Monteiro

Uma linda história de amor, adoção e doação, que reconta parte da intimidade da família Schurmann. Sim, é aquele pessoal famoso por ser a primeira família brasileira a cruzar o mundo em um veleiro. Mas o foco, desta vez, não é apenas o mar e nem as voltas ao redor do planeta, e sim, a vida de Kat, a filha caçula adotada pelo casal. Depois de perder os pais, vítimas do vírus HIV, Kat caiu no colo de outra família, os Schurmann, que lhe ofereceu carinho, alegria e atenção. Essa narrativa, íntima e comovente, gerou um filme lançado em novembro de 2016, nos cinemas de todo o país, e que chegou a ser cotado para representar o Brasil no Oscar 2017, na categoria Melhor Filme em Língua Estrangeira.

Pequeno Segredo conta como as vidas dos integrantes da família Schurmman foram impactadas ao receberam a menina órfã, portadora de HIV. A película tem roteiro assinado por Marcos Bernstein e conta no elenco com os atores Júlia Lemmertz e Marcelo Antony. A direção é de David Schurmman, filho do meio da família, o que garantiu ao filme um olhar ainda mais especial, como diz o patriarca da família, Vilfredo Schurmann, um dos responsáveis por tantas décadas de muita aventura no mar: “David fez e faz parte dessa história; ele conviveu intensamente com Kat. Os dois eram parte da tripulação da nossa Magalhães Global Adventure. Mesmo assim, ele conseguiu se distanciar, permitindo, inclusive, transformar a realidade numa linda ficção. Expôs a intimidade da nossa família como nunca antes havia sido feito, nem nos documentários”.

A família já retornou ao mar, na Expedição Oriente, e, no meio do oceano Atlântico recebeu a notícia sobre a estreia do filme, com bilheterias concorridas nos cinemas brasileiros. Talvez, pelo cerne da história, que mostra Heloísa Schurmman como uma guardiã do segredo de Kat, uma mãe dedicada que luta para manter a integridade e união de sua família. Valfredo conta que “David sempre achou que a nossa história com Kat era inspiradora e merecia ser contada em um filme. Porém, na época, eu e Heloísa nos preocupávamos com as possíveis consequências de revelar esse segredo, do preconceito que poderia atingir nossa Kat. Então, nossa menina descobriu os detalhes sobre a sua saúde e ela mesma queria, aos 14 anos, revelar sua história. Mas não teve chance para isso. Virou estrela”.

A menina despediu-se da vida em 2006 e o filme homegeia a memória da filha caçula, justamente uma década depois. Para Vilfredo, é curioso notar como a película toca o público em um momento cheio de intolerância. Afinal, Pequeno Segredo trata do amor incondicional, aquele que não tem medo e nem rejeita o diferente, o amor que une pessoas.

A terceira volta ao mundo

Kat também batizou o novo barco dos Schurmann, construído especialmente para a Expedição Oriente. “O filme e a viagem são dois projetos grandiosos e distintos, mas que começaram e ‘navegaram’ praticamente juntos. A Expedição foi estruturada a partir de 2011; Pequeno Segredo teve início há seis anos. Zarpamos de Itajaí, Santa Catarina, em 21 de setembro de 2014. Poucas semanas depois, David iniciava as filmagens em Florianópolis. Pequeno Segredo estreou em circuito nacional no dia 10 de novembro deste ano, e nós chegamos no Brasil exatamente um mês depois, no dia 10 de dezembro”, relembra.

A entrevista para a Revista Beach & Co foi concedida por Vilfredo Schurmann em alto-mar, poucos dias antes de o grupo retornar ao Brasil, graças ao aparato tecnológico do barco. O veleiro Kat foi todo projetado para a sustentabilidade. Aproveita a força do vento, a luz do sol e o movimento da água para gerar energia limpa e renovável, abastecendo as lâmpadas e os equipamentos eletrônicos. Toda água usada no veleiro é tratada antes de voltar para o mar. A tecnologia de última geração trouxe mais conforto para a família e tripulantes. A embarcação tem quase 25 metros de comprimento, dois mastros imponentes, mais altos que os normais. Foram cinco anos de planejamento, mais de dois construindo o barco, graças ao apoio de empresas privadas.

A Expedição Oriente surgiu da pergunta: `Teriam sido os chineses os descobridores da América, e não Cristóvão Colombo, como sempre aprendemos?´ A tese polêmica do navegador e historiador inglês Gavin Menzies motivou a família. Depois de ler o livro de Menzies, 1421 – o Ano Em Que a China Descobriu o Mundo, e de fazer muitas pesquisas, os Schurmann decidiram fazer uma rota para seguir a teoria. Nesses dois anos, foram 55 mil quilômetros navegados pelos lugares pelos quais os chineses teriam passado; 29 países; cinco continentes. “Traçamos a rota que as esquadras de Zheng He teriam navegado e visitamos destinos inéditos em nossos mais de 30 anos de aventura. Assim, chegamos pela primeira vez na gelada Antártica e na China, por exemplo. Nossa passagem por terras chinesas foi histórica entre os velejadores do Brasil. De acordo com nossas pesquisas, nosso Kat foi o primeiro veleiro brasileiro a atracar em um porto chinês. Nos últimos cinco anos, apenas dez barcos estrangeiros conseguiram permissão para entrar em Xangai”, conta o capitão Vilfredo.

Com a Expedição Oriente, a família revisitou lugares incríveis como a Polinésia Francesa e reencontrou amigos feitos em aventuras anteriores. Também passou por lugares inéditos e surpreendentes, conhecendo e convivendo com diferentes povos. Toda essa aventura pôde ser acompanhada ao vivo, em tempo real, pela internet e TV, não importa em que parte do mundo o veleiro estivesse. Câmeras especiais a bordo, no ar e debaixo d’água, garantiram imagens com o máximo de qualidade.

O registro da viagem deve aparecer em breve na revista eletrônica Fantástico, da Rede Globo, e foi produzida, também, uma série de dez episódios que será exibida em toda a América Latina pelo canal National Geographic, em 2017. Além disso, o resultado da Expedição se transformará em livro, escrito por Heloísa Schurmann. A publicação vai compartilhar o resultado da expedição, as experiências, o contato com diferentes povos, além de fotografias belíssimas.

Muita coisa mudou desde que a família decidiu realizar a primeira viagem, no início dos anos 80. Décadas atrás, a comunicação era somente por rádio amador. Dessa vez, até transmissões ao vivo puderam ser feitas, por meio da página dos Schurmann nas redes sociais. “Somos uma tripulação conectada”, comemora Vilfredo.

A Expedição Oriente contou com outros diferenciais das aventuras anteriores, além de todo esse aparato tecnológico: foi a primeira viagem do veleiro Kat, construído especialmente para esse projeto e batizado com o mesmo nome da filha, mantendo-a, assim, presente em todos os momentos da Expedição Oriente. Outra novidade é que, pela primeira vez, havia um representante da terceira geração Schurmann a bordo. “Nosso neto Emmanuel participou dos preparativos e é parte importante da tripulação da Expedição Oriente”.

Será fácil sair para dar uma voltinha ao mundo de barco? Não é não. Mas, para esta família, parece não haver impossíveis. “Uma aventura nunca é igual à outra e nem essa é nossa intenção. Sempre buscamos por novidades e desafios diferentes. Viver no mar é muito mais que a realização de um sonho. É nossa paixão, nossa vida”. E assim, a família Schurmann segue pelos mares do mundo, tocando o coração do público com suas aventuras e sua lição de vida e de amor.

Como tudo começou

Na década de 1970, eu e Heloisa fizemos uma viagem, sem filhos (risos), para o Caribe. Nessa viagem, fizemos um passeio de veleiro e naquele mar de águas cristalinas do Caribe, prometemos a nós mesmos que voltaríamos um dia com nossos filhos.Tivemos 10 anos para planejar todos os detalhes e ainda providenciar um quinto tripulante (risos). Isso porque, três anos depois da viagem ao Caribe e do nosso pacto no mar, nasceu o Wilhelm. O mais incrível (e positivo) nesse processo é que todos nós participamos dos preparativos, inclusive os meninos. Era emocionante ver as crianças se transformando em pequenos marinheiros. Se, em casa, o quintal era um espaço limitado, no veleiro, o playground passava a ser a imensidão do mar. Deixamos a vida em terra firme, partimos para uma aventura que durou 10 anos e retornamos ao país como a primeira família brasileira a dar a volta ao mundo a bordo de um veleiro.

O que aprendemos com nossas aventuras? Que sonhos viram realidade. Mas não acontecem por si só. É preciso acreditar, planejar, ter perseverança e fazer o sonho acontecer, de fato. Obstáculos, muitos “nãos” e tempestades cruzam nossos caminhos. Mas eles são desafios a ser superados. Simplesmente isso. Nada que possa impedir você ir adiante e alcançar seu objetivo.

Vilfredo Schurmann

As Expedições

10 anos no Mar

Partida: 14/04/84 – Florianópolis, SC

Chegada: 28/05/94 – Florianópolis, SC

Depois de 10 anos de preparação, a família Schurmann partiu de Florianópolis, Santa Catarina, a bordo do veleiro Guapo, em abril de 1984, deixando para trás a segurança da vida em terra firme em busca da realização de um sonho compartilhado em família: viver no mar.

Magalhães Global Adventure

Partida: 23/11/97 de Porto Belo, SC

Chegada: 22/04/2000 em Porto Seguro, Bantura:

Antes mesmo de retornar da expedição 10 anos no Mar, Vilfredo e Heloísa já sabiam qual seria sua próxima aventura: refazer a rota do navegador português Fernão de Magalhães, que, em 1519, comandou aquela que é considerada a primeira circunavegação do globo na história.

20 anos no Mar

Partida: 17/04/2004 – Florianópolis, SC

Chegada: 10/11/2004 – Fortaleza, CE

A família comemorou os 20 anos de história no mar, navegando pela costa brasileira por oito meses, em repetição à primeira etapa da viagem de 1984.

U-513 Em busca do lobo solitário

Início das buscas: 22/06/2009

Durante a Segunda Guerra Mundial, 11 submarinos nazistas foram afundados em águas brasileiras, dos quais apenas um deles, o U-513, conhecido como Lobo Solitário, foi localizado na região Sul do país. Inspirada por relatos deste capítulo da história, que ainda esconde muitos segredos no fundo do Atlântico, a família Schurmann realizou um projeto de cinco anos de pesquisa e dois anos de buscas, que culminou com a descoberta dos destroços do U-513 na costa catarinense, no dia 14 de julho de 2011 – o primeiro submarino alemão encontrado no Brasil.

Expedição Oriente

Partida: 21/09/2014 – Itajaí, SC

Chegada: 10/12/2016 – Itajaí, SC

Fascinada pela teoria do inglês Gavin Menzies, que defende que os chineses teriam sido os primeiros a fazer grandes viagens e descobrimentos, a família Schurmann foi em busca de respostas com o objetivo de desvendar os segredos e mistérios dos mares, a partir da perspectiva oriental.