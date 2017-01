Esculpir é possível

Curso gratuito propicia novo conhecimento e estimula a arte em argila

Luciana Sotelo

Há quem diga que esculpir é como ser um faxineiro: basta limpar o bloco até que ele adquira a forma desejada. Também existem aqueles que criam formas por meio de materiais como areia, madeira ou mesmo o bronze. Na verdade, usar a imaginação sempre foi uma das principais características do ser humano e, para isso, um curso de escultura em argila pode ser o primeiro passo.

Em Santos, é possível aprender as técnicas de escultura, de graça, sob a orientação de quem é mestre no que faz. Todas as segundas-feiras, das 18h às 20 horas, o premiado artista plástico Luiz Bom dedica-se a ensinar. Para participar, basta levar um quilo de argila, ter boa vontade e disciplina, como ele diz: “Minha função é promover a escultura, os dons. O aluno precisa enxergar a forma dentro do bloco de argila”.

Para frequentar o curso, além da matéria-prima, o interessado precisa ter apenas uma espátula e um estilete sem corte. Não é necessário ter uma prévia experiência. Apenas querer fazer. O destaque é que, ao final do aprendizado, a grande conquista é empregar as técnicas aprendidas nas areias das praias de Santos.

Para Luiz, a percepção veio muito cedo, aos 7 anos. Ele lembra bem, estava na praia e, de repente, fez uma escultura. “Minha mãe ficou muito surpresa. Eu fiz uma esfinge egípcia e todos aplaudiram”.

Mas nem todo mundo nasce com o talento aflorado, por isso, no curso, que acontece no Sindicato dos Metalúrgicos da Baixada Santista, o aluno começa pelos princípios básicos até chegar às formas mais rebuscadas, explica o professor. “A pessoa passa pelas etapas da geometria, do desenho abstrato, elemento vazado e só depois os conceitos acadêmicos, através das formas do corpo humano e, por fim, os detalhes, como nariz, dedo e todos os outros”.

Luiz sempre destaca que o aluno precisa encontrar a forma dentro do bloco e, assim, com carinho e muita história para contar, ele ajuda os futuros escultores a desenvolver a mesma paixão que ele tem pela arte.

O eletricista Luiz Claudio Cardim Rodriguez encantou-se já na primeira aula. Há cinco meses no curso, ele já planeja sua escultura na praia. “Além da satisfação em ver as peças que já consigo fazer, tem todo um lado do relaxamento que a escultura promove. É muito bom, eu recomendo”. Na sua primeira experiência com o material, a jovem universitária Camila Lucio avalia que se saiu muito bem. “Achei muito interessante a forma como ele passa a técnica e, já na primeira aula, consigo fazer minha própria escultura”. Sua mãe, a jornalista Tânia Maria Gomes, aproveitou a aula para espairecer. “Na correria do dia a dia, parar um pouco para aprender algo novo e bem diferente, é maravilhoso. Isso ajuda a liberar o estresse acumulado e nos dá um fôlego novo. Adorei”.

Eventos incentivadores

Luiz Bom tem muitas ideias. Além de incentivar os alunos a persistirem na arte, ele também faz planos para o futuro. A cada três meses de curso, ele promove um vernissage com os trabalhos realizados. “O aluno vem para o evento e vê as esculturas que fez ao longo do aprendizado. Isso é muito gratificante”. Outra iniciativa prevê a realização de um presépio no final do ano, em frente à Igreja do Embaré, em Santos. “Quero esculpir os 33 elementos do presépio oficial e quero contar com a ajuda dos meus alunos”.

Para finalizar a agenda de propostas para o ano, o artista plástico pretende promover um festival de escultura em areia. “Imagina o prazer dos meus alunos ao participar desse evento. Quero trazer escultores de todo país e até artistas internacionais”.

O Sindicato dos Metalúrgicos fica na avenida Ana Costa, 55, em Santos. As aulas, gratuitas, acontecem às segundas-feiras, das 18h às 20 horas.

Trajetória de vida

Luiz Bom é autoditada e uma referência na história da escultura em areia, a sua especialidade. Com vários títulos ganhos em competições da modalidade, tanto nacionais quanto internacionais, ele fez parte da Escola Oficial de Escultura em Areia do Brasil, nos anos 1970, como aluno de Pedro Germi, um italiano que inovou, na década de 1960, a técnica de esculpir na areia com bloco no sentido vertical, renovando uma arte que existia apenas no sentido horizontal. “Ele era muito bravo, mas tudo que sei devo a ele. Tenho 53 anos e, desde os 7, a escultura me fascina”.

Outro marco no currículo de Luiz Bom foi a participação na exposição Brasil 500 anos em Esculturas, realizada no ano 2000, na praia do Itararé, em São Vicente. No local, esculturas gigantes retrataram a história do país. “Foi um projeto marcante. Eu fiz mais de 20 obras, das 300 que fizeram parte da mostra. Foi a maior exposição de que participei”.