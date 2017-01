Zona de conforto

Sossego, descontração, bem-estar. Pertinho da Praia Vermelha, em Ubatuba, é para esta casa que a família corre quando quer relaxar

Maria Helena Pugliesi

Foto João Xavier

Foi uma casa na praia de Toque Toque que despertou a vontade do casal em ter seu refúgio de veraneio. Eles passaram em frente a ela, gostaram, tocaram a campainha e pediram para entrar. Adoraram o que viram e resolveram ter uma igual. Ainda pediram o endereço da arquiteta, que logo foi contratada. “Os dois disseram que aquele meu projeto se encaixava perfeitamente no ideal deles: uma morada térrea, com ambientes integrados e abertos para as áreas externas”, lembra Cris Xavier.

A poucas quadras da Praia Vermelha, o terreno plano de 1.146 metros quadrados facilitou a obra. Para evitar a umidade do solo, a casa de 244 metros quadrados foi construída sobre uma discreta plataforma de alvenaria. À sua volta, o jardim assinado pela paisagista Ciça Souza cria um território verdejante, isolado da rua e dos vizinhos. Com estrutura de jatobá certificado, o imóvel é compacto, mas sua bem planejada distribuição torna os ambientes amplos e luminosos.

Toda a área social conecta-se com a varanda e esta está unida à cozinha por meio de portas corrediças que se abrem inteiras. “Nesta parte da varanda ficam a churrasqueira e o forno de barro, além de uma pia, que praticamente é extensão da bancada da cozinha. Dessa maneira, as refeições podem ser preparadas com a mesma praticidade tanto do lado de dentro, quando de fora. A pia externa é perfeita para limpar peixes”, conta Cris. Outro ponto a favor de funcionalidade é a chegada da praia. A arquiteta explica: “Quem vem molhado e sujo de areia acessa a casa pela lateral, com passagem direta aos banheiros e à lavanderia. Isso agiliza o banho e a lavagem dos maiôs.” Com filhos pequenos e amigos na mesma condição, o casal pediu três quartos e duas suítes – uma para eles e outra para as babás. Quando as crianças crescerem, esta última suíte será para elas e seus amiguinhos. Localizada num nível mais alto, uma escada leva até lá, onde um jardinzinho interno cria um canto delicioso. Os demais dormitórios ficam perfilados num agradável corredor com iluminação zenital.

Paredes brancas e portas azuis reforçam o charme do projeto, porém são as janelas que mais merecem destaque. Baixas, elas também servem de banco e de passagem para o lado externo. As folhas corrediças de vidro e treliça recolhem-se a um canto, deixando vãos livres para a brisa e para a beleza da paisagem. A mesma treliça aparece sob o forro do telhado. “Esse é nosso pulo do gato para manter os espaços ventilados, mesmo que a casa esteja fechada. Telas internas impedem a entrada de insetos e, nos quartos, há ainda portinholas azuis, que mantêm a penumbra para os que querem dormir até mais tarde”, revela a arquiteta.

Como pouca manutenção fazia parte das pretensões dos proprietários, optou-se por piso único de cerâmica e branco, para aumentar mais ainda a luminosidade. Vem daí o fato de a casa não ter piscina. “Eles não querem depender de mão de obra especializada. Mesmo porque, a praia está logo ali e o mergulho, garantido”, conclui Cris Xavier.